Tmw - Perez, trattativa arenata: avanza Ahmedhodzic dello Sheffield

Alla ricerca di un centrale di difesa, il Napoli sta valutando con sempre più attenzione la possibilità di dare l'assalto ad Anel Ahmedhodzic, centrale classe '99 attualmente in forza allo Sheffield United che fu seguito con grande attenzione già un paio di anni fa quando c'era Cristiano Giuntoli. Il difensore nato in Svezia ma che ha scelto di rappresentare la nazionale bosniaca è in questo momento una delle prime opzioni per il club partenopeo per rinforzare il pacchetto di difensori. L'altro nome caldo è quello di Arthur Theate, mancino del Rennes che ha già giocato in Italia vestendo la maglia del Bologna. La prima proposta - un prestito con obbligo di riscatto legato alla qualificazione in Champions - è stata rispedita al mittente ma i contatti vanno avanti.

Più indietro al momento gli altri profili. La trattativa per Nehuen Perez s'è arenata dietro alla richiesta dell'Udinese: 20 milioni di euro, una cifra ritenuta troppo alta. Nelsson del Galatasaray e Solet del Red Bull Salisburgo sono altri profili proposti che, per ora, non scaldano la dirigenza.

Oltra al centrale di difesa, il Napoli vuole definire l'acquisto di due centrocampisti: oggi giornata importante per Antonin Barak. A Riyad, il presidente De Laurentiis incontrerà i vertici della Fiorentina per capire se ci sono i margini per definire l'accordo.