Tmw - Perisic al bivio decisivo, sul croato irrompe il Tottenham di Conte: i dettagli

La Juventus è per adesso soltanto spettatrice della trattativa.

Su Ivan Perisic, esterno croato dell'Inter, in scadenza con il club nerazzurro, irrompe anche il Tottenham. Sul giocatore c'è da tempo l'interesse da parte del Chelsea ma lo stallo sulla cessione del club, al momento, non ha portato alla possibilità di fare un'offerta ufficiale al giocatore. C'è però anche questo dietro al temporeggiare del giocatore sulla sua decisione finale (la deadline per la cessione dei Blues è infatti fissata al 31 maggio).

Irrompe il Tottenham

Gli Spurs ci sono. Hanno preso contatti forti e decisi per l'esterno croato che ancora non ha risposto all'ultima offerta ufficiale da parte dell'Inter da 5 netti a stagione più bonus (quella precedente da 2,8 più bonus per arrivare a 5 era stata rispedita al mittente dal giocatore). Gli Spurs hanno offerto una cifra leggermente superiore per due anni e uno di bonus (mentre l'Inter si ferma al biennale) mentre la Juventus è per adesso soltanto spettatrice della trattativa. A riportarlo è Tuttomercatoweb.