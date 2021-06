Tmw - Petagna non è più incedibile: possibili scambi con l'Inter

Nell'incontro di ieri in sede Inter, il procuratore Giuseppe Riso ha proposto al club nerazzurro Andrea Petagna, in questo momento terzo centravanti del Napoli di Spalletti alle spalle di Osimhen e Mertens. L'ex SPAL, che piace anche alla Juventus, non è incedibile per la società partenopea e di fronte a una proposta allettante (occhio anche a eventuali scambi) la trattativa può prendere piede e svilupparsi nelle prossime settimane.