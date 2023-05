Tmw - Pisa, Gattuso è il sogno "impossibile" di Knaster

Dopo la mancata qualificazione ai playoff, Alexander Knaster, numero uno del Pisa, starebbe pensando a qualcosa di pirotecnico per riaccendere l’entusiasmo.

Dopo la mancata qualificazione ai playoff, Alexander Knaster, numero uno del Pisa, starebbe pensando a qualcosa di pirotecnico per riaccendere l’entusiasmo tra i tifosi nerazzurri. Un qualcosa che riguarda la panchina. E se per il ruolo di direttore sportivo i nomi di Mauro Meluso e Stefano Capozucca sono egualmente probabili, per il ruolo di allenatore al posto di Luca D’Angelo, oramai pressoché certo dell’addio, si sarebbe pensando a qualcosa di tanto difficile quanto clamoroso: il ritorno di Gennaro Gattuso.

Stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, infatti, la proprietà USA del Pisa starebbe tentando di capire la fattibilità di un ritorno dell’ex tecnico di Valencia e Napoli all’Arena Garibaldi dove, probabilmente per la prima volta da allenatore, seppe trasformarsi nel medesimo condottiero che tutti hanno imparato ad apprezzare nel corso della sua carriera da calciatore. Difficile, quasi impossibile, ma il Pisa ci prova.