Tmw - Pisa, si stringe per Folorunsho: domani incontro col Napoli per il centrocampista

Si accende la corsa a Michael Folorunsho, centrocampista in uscita dal Pordenone dove ha collezionato 17 presenze con tre gol in questa prima parte di stagione. Sul duttile giocatore classe '98 nelle ultime ore si è mosso con decisione il Pisa capolista in Serie B e, secondo quanto raccolto da TMW, la giornata di domani potrebbe essere decisiva. Sabato infatti ci sarà un incontro fra il club toscano e il Napoli, proprietario del cartellino, per discutere del trasferimento di Folorunsho in nerazzurro. Sul calciatore ci sono anche Cosenza e Reggina, club in cui ha militato la scorsa stagione.