Tmw - Più di mezza Serie A su Reijnders: la star dell'AZ è seguita anche dal Napoli

Tijani Reijnders ha mostrato contro la Lazio in Conference League tutte le sue qualità.

Dall'Atalanta al Bologna, dalla Fiorentina al Napoli. Più l'Ajax

Partiamo dal fondo: il classe '98, centrocampista totale, qualità in entrambe le fasi, è uno di quei calciatori che fa letteralmente innamorare gli allenatori. Compreso John Heitinga, che per l'Ajax potrebbe presto diventare più che un semplice traghettatore. Gli ajacidi seguono Reijnders per il dopo Edson Alvarez e avranno i soldi della cessione oramai scritta di Mohamed Kudus. Per questo saranno una concorrente importante per i club di A che però seguono da tempo Reijnders e che vogliono portarlo in Italia. L'Atalanta, che in Eredivisie ha sempre fatto colpi giusti. Il Bologna, con le idee di Giovanni Sartori da sempre. La Fiorentina, in cerca di nuovi leader a centrocampo. E il Napoli. "So che erano all'Olimpico per me", ha detto Reijnders al Telegraaf dopo la gara contro la Lazio. Ha fatto una grande figura. A scriverlo è Tuttomercatoweb.