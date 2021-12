Tmw - Post-Manolas, c'è anche l'ipotesi rientro di Luperto ma l'Empoli vuole riscattarlo

Sebastiano Luperto è stato tra i grandi protagonisti della vittoria dell'Empoli sul campo del Napoli nell'ultimo turno di campionato. E' un giocatore di proprietà del Napoli e il Napoli - dopo la decisione di Manolas di forzare il suo ritorno all'Olympiacos - ha urgente bisogno di inserire in rosa un altro centrale di difesa, pur senza grosse risorse economiche a disposizione. Basterebbe questo per spiegare perché oggi il centrale di difese leccese è una delle idee del club partenopeo per rinforzare a stagione in corso il suo reparto arretrato. Luperto, classe '96, è stato fin qui tra i protagonisti dell'ottimo girone d'andata dell'Empoli di Andreazzoli: undici presenze in campionato e, finalmente, una continuità in Serie A che fin qui nel massimo campionato aveva avuto solo a Crotone, in un contesto ambientale e di classifica però profondamente diverso.

L'Empoli valuta già il riscatto

La prestazione maiuscola allo stadio Maradona ha quindi aperto le riflessioni su un suo ritorno anticipato a Napoli. Ma oggi le idee del club partenopeo si scontrano con quelle di un Empoli che non ha intenzione di privarsi di Luperto a stagione in corso. Non solo, il club toscano la scorsa estate - al momento dell'accordo - ha anche fissato il diritto di riscatto del cartellino intorno ai tre milioni di euro e sta già valutando molto seriamente quel riscatto. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.