Tmw - Pressing per Vitik, il miglior talento ceco: sarà l'erede di Rrahmani

Uno dei migliori talenti del calcio dell'est Europeo e dell'intera Repubblica Ceca è senza dubbio Martin Vitik, ventenne difensore dello Sparta Praga che è diventato col passare dei giorni il primo obiettivo per rinforzare tra presente e futuro la retroguardia di Walter Mazzarri e del suo Napoli. Da una delle due grandi ceche, insieme ai 'cugini' e rivali dello Slavia Praga, gli azzurri potrebbero così pescare il centrale che possa rappresentare così un tassello per l'oggi e per il domani del club di Aurelio De Laurentiis.

Bandiera Sparta

Il Napoli, come scrive Tuttomercatoweb, prepara la proposta per il classe 2003 che è nato e cresciuto nel vivaio dello Sparta dove milita sin dai quattordici anni. Una scalata rapidissima fino ai pro, nell'ottobre del 2020 l'esordio, ha un contratto fino al 2026 ma davanti a un'ottima offerta la formazione di praga è pronta a farlo partire. Centrale di grande fisico ma anche di reattività e struttura, il Napoli lo segue come possibile alternativa ad Amir Rrahmani, dopo che in questa stagione ha giocato 23 gare in tutto con 3 reti segnate.