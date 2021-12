Tmw - Priorità al centrale e un esterno sinistro d'occasione: tutti i nomi seguiti da Giuntoli

Resta il difensore centrale la priorità di un Napoli attivo sul mercato ma che ancora deve individuare il profilo giusto per l'eredità di Kostas Manolas. Sondaggio per un vecchio obiettivo come Marash Kumbulla ma la Roma non vorrebbe liberarlo per una concorrente Champions. Sempre nel mirino Attila Szalai in uscita dal Fenerbahce: il ct dell'Ungheria, Marco Rossi, lo aveva dato quasi per fatto al Chelsea ma l'operazione è ben lungi dall'esser conclusa. Per questo il Napoli c'è ma il ds Cristiano Giuntoli valuta più profili. Anche in Italia, come Mattia Viti dell'Empoli, Nicolò Casale dell'Hellas Verona e la rivelazione del Frosinone, il ventitreenne Federico Gatti. In Inghilterra tra i nomi c'è anche Davinson Sanchez che con Conte potrebbe lasciare il Tottenham. Poi l'esterno sinistro: non è escluso che il Napoli possa provare ad anticipare il colpo anche lì, i nomi sono quelli di Reinildo Madava del Lille e di Lucas Digne dell'Everton.