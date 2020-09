Tmw - PSG, doppio colpo dal Napoli? Prima offerta per Koulibaly, sondaggio per Ghoulam

Prima offerta per Kalidou Koulibaly da parte del PSG con i francesi che hanno proposto 60 milioni di euro per il cartellino del calciatore francese. Troppo bassa la proposta visto ciò che aveva anche offerto il Manchester City negli scorsi giorni ma il dialogo prosegue. Nella trattativa potrebbe rientrare anche Faouzi Ghoulam visto che la squadra di Tuchel è contata in difesa e ha bisogno di giocatori affidabili e pronti subito. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.

