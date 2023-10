Tmw - PSG e Dortmund su un gioiellino dell’Atalanta: è il figlio di un ex azzurro

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Considerato uno dei talenti emergenti più cristallini che esistano nel panorama italiano, Samuele Inacio sta raccogliendo interesse dalle più grandi squadre d'Europa, che in lui vedono un gioiello su cui investire prima che la valutazione esploda. Figlio d'arte, il padre Inacio Pià ha infatti vestito le maglie di Atalanta, Ascoli, Napoli e Torino tra le altre, ha ereditato la nazionalità azzurra e proprio con le maglie delle Nazionali Under 15 e 16 ha mostrato tutto il talento di cui Madre Natura lo ha dotato, che è davvero tanto.

PSG e Borussia Dortmund le più interessate

Se ne sono accorte Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund, due entità che programmano con attenzione gli investimenti per il Settore Giovanile e che nelle ultime ore hanno preso contatti con il suo entourage per capire la fattibilità di un trasferimento: il classe 2008, in forza all'Atalanta è considerato uno dei gioielli principali della cantera orobica e per le due superpotenze europee non sarà facile strapparlo alla Dea.