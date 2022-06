Tmw - Quasi fatta per il ritorno di Lukaku: l'Inter alza l'offerta al Chelsea, i dettagli

Si avvicina il ritorno di Romelu Lukaku all'Inter, l'affare come riporta Tmw è in chiusura.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si avvicina il ritorno di Romelu Lukaku all'Inter, l'affare come riporta Tmw è in chiusura. Le parti sono sempre più vicine: c'è ancora una piccola distanza - il Chelsea chiedeva 10 milioni più bonus per il prestito annuale, l'Inter aveva alzato l'offerta a 7 e ora l'ha portata a 8+ bonus per chiudere - ma il club è già impegnato nella stesura dei contratti. Manca poco per l'intesa finale, tanto che le visite del belga possono arrivare già nei prossimi giorni.