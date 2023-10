Tmw - Real Madrid impressionato da Osimhen, ma dipende da Mbappé

La partita di ieri può essere un cambio di visione per il Real Madrid.

La partita di ieri può essere un cambio di visione per il Real Madrid. Perché i dirigenti Galacticos sono usciti dal Maradona con la prestazione di Victor Osimhen ben delineata in mente. Una partita impressionante da parte del centravanti nigeriano che già negli scorsi anni era finito nel mirino dei madrileni, ma la presenza di Benzema prima e la possibilità di arrivare a Mbappé dopo - soprattutto nella prossima estate - hanno bloccato tutti i discorsi. E poi ogni anno c'è spazio per un solo grande acquisto da 100 milioni: visto quanto ha dimostrato Bellingham nella serata di ieri, forse non è stato un investimento del tutto sballato, anzi.

Se è vero che la prossima estate sembra quella finalmente corretta per arrivare a Mbappé - anche se dipenderà il cammino in Champions League da parte del Paris Saint Germain - dall'altra Osimhen, a meno di rinnovare, rischia di essere a dodici mesi dalla scadenza contrattuale. In caso sarebbe altamente improbabile, se non impossibile, trattenerlo a Napoli se dovesse arrivare una proposta alta. Così il Real Madrid monitorerà la pista, accelerando nell'eventualità che Mbappé scelga di non andare al Bernabeu per la seconda volta, da svincolato. Anche questa sembra una situazione abbastanza improbabile, ma considerato che è già successa...

È anche vero che Osimhen potrebbe essere il completamento perfetto di Mbappé, che preferisce partire defilato sulla sinistra con un attaccante boa davanti. Lo ha fatto, benissimo, con la Francia. Difficile pensare a un doppio colpo, a meno di non cedere uno fra Rodrygo e Vinicius Jr in caso di offerte monstre. Sembra però più fantacalcio, al netto della grande figura di Osimhen di ieri. A riferirlo è Tuttomercatoweb.