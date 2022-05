Tmw - Reina potrebbe restare alla Lazio per far crescere il nuovo portiere: idea Meret

Pepe Reina resta alla Lazio. Non come titolare ma come vice esperto che possa far crescere il futuro titolare

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Pepe Reina resta alla Lazio. Non come titolare ma come vice esperto che possa far crescere il futuro titolare. Nella lista biancoceleste, scrive l'inviato di Tuttomercatoweb, ci sono Vicario, Cragno, Luis Maximiano e Meret che non ha ancora rinnovato col Napoli e che dunque potrebbe anche partire: passi indietro per Sergio Rico, che era stato bloccato da Tare ma non ha convinto.