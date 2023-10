Tmw - Retroscena Hojlund: il Napoli ci aveva pensato in caso di addio di Osimhen

Il Napoli ci aveva fatto un pensierino in caso di addio di Osimhen. Alla fine è arrivata un'offerta monstre per portarlo in Inghilterra, al Manchester United.

Il Napoli ci aveva fatto un pensierino in caso di addio di Osimhen. Alla fine è arrivata un'offerta monstre per portarlo in Inghilterra, al Manchester United. Rasmus Hojlund è l'uomo del momento dei Red Devils, in una serata che è andata male - molto male - per gli altri italiani. Da Amrabat terzino a Onana portiere horror, l'ex Atalanta ha siglato una doppietta contro il Galatasaray in Champions League che ha scaldato i cuori dei tifosi, almeno fino agli errori pazzeschi degli ultimi venti minuti.

C'era anche chi aveva storto il naso, all'inizio, perché Hojlund era arrivato infortunato da Bergamo. Ora tutti quanti si sono dimenticati gli albori dell'esperienza, complicata di per sé per chi è passato dal campionato austriaco alla Serie A, fino alla Premier League, quello più difficile di tutti, almeno sulla carta. "Haaland in making", è il commento di parecchi opinionisti, anche se la differenza è ancora ampia, nonostante i tre gol nelle prime due partite di Champions League da parte del danese.

Il retroscena, a parte il Napoli, è però quella di una proposta da parte del Manchester United, a inizio giugno, di 45 milioni. C'erano tutti e tre i gioielli, con Scalvini che era valutato circa 50 (offerta poi del PSG rifiutata nei giorni successivi), oppure Koopmeiners, il più basso, intorno ai 40. E per lui sono stati rifiutati 47 alla fine di agosto. Invece per Hojlund c'è stato un rifiuto, spiegando come servissero intorno ai 100 milioni per acquistarlo. Ne sono arrivati 75 più bonus, perché la sensazione è che potesse iniziare un'asta, anche con il Paris Saint Germain. Ora a Old Trafford sono tutti pazzi per lui. A riferirlo è Tuttomercatoweb.com.