Tmw - Retroscena Maksimovic: ha rifiutato un contratto biennale in Brasile, resta svincolato

Retroscena di mercato legato a Nikola Maksimovic, ex difensore di Napoli e Genoa svincolato dalla scorsa estate. Il centrale serbo classe '91 ha ricevuto a inizio mese un'offerta dall'Atletico Paranaense, club brasiliano che gli aveva proposto un contratto biennale. Il manager Felipe Scolari s'era mosso in prima persona per convincerlo, ma il difensore non se l'è sentita di accettare.