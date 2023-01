Tmw - Rinforzo per la Pro Vercelli: dal Napoli arriva il 2002 Costanzo

Si muove il mercato della Pro Vercelli. Dal Napoli è in arrivo, in prestito, il difensore Davide Costanzo.

TuttoNapoli.net

Si muove il mercato della Pro Vercelli. Come raccolto da TMW il difensore Alessandro Macchioni sarà girato in prestito alla Fermana. Percorso inverso per il portiere Nicolò Vaccarezza, che torna così dal prestito. Dal Napoli è in arrivo, in prestito, il difensore Davide Costanzo.