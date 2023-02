Tmw - Rinnovo a un passo per Rrahmani: definita la nuova scadenza, i dettagli

Attualmente in scadenza a giugno 2024, tra poco più di un anno, il contratto di Amir Rrahmani è da tempo una delle priorità del Napoli.

Attualmente in scadenza a giugno 2024, tra poco più di un anno, il contratto di Amir Rrahmani è da tempo una delle priorità del Napoli. Il difensore kosovaro è cresciuto a dismisura dall'arrivo di Luciano Spalletti e si è guadagnato conferma e rinnovo. Come raccolto da TMW, il prolungamento è molto vicino. Discorsi avanzati per un nuovo accordo fino a giugno 2027. Così, dopo Lobotka, la capolista della Serie A blinda anche uno dei suoi perni difensivi.