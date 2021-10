Tmw - Rinnovo Insigne resta in salita: non solo i soldi, altre questioni in sospeso

Nonostante gli ultimi spiragli di apertura e di ottimismo per la questione rinnovo di contratto di Lorenzo Insigne ed il Napoli, le parti restano distanti. L’ultima proposta che hanno presentato i partenopei non è considerata in linea con il valore del giocatore e restano inoltre altre questioni in sospeso tra le parti che mantengono complicato il reperimento di un accordo a stretto giro di posta. Seguiranno nuovi incontri ma la montagna da scalare per arrivare ad un accordo resta particolarmente ripida. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.