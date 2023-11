Tmw - Rinnovo Zielinski aperto ma non scontato: due big italiane pronte ad approfittarne

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb: “Zielinski verso Inter e Juventus? Le parole di Meluso fanno trasparire fiducia e ottimismo per un rinnovo tra il Napoli e Zielinski. Chiaramente ci sono degli elementi che dicono che la partita sia ancora aperta. Il Napoli ci sta lavorando, ma non è una cosa scontata. Juventus e Inter sono dietro l'angolo, pronti a sfruttare eventuali addii agli azzurri... Poi chissà che non possa ricomparire la pista araba. Ad oggi, il Napoli ed il rinnovo sono piste apertissime per Zielinski".