Tmw - Rinnovo Zielinski, fumata grigia: tre squadre di Serie A alla finestra

Quale sarà il futuro di Piotr Zielinski? Dal ritiro della Nazionale si è detto possibilista sul rinnovo, ma l'ultimo incontro fra l'agente e De Laurentiis ha prodotto una fumata grigia. C'è parecchia differenza fra l'offerta azzurra e le richieste di Zielinski, che ora percepisce circa 4 milioni di euro annui.

In realtà su di lui c'è l'Inter, che lo ha adocchiato in caso dovesse andare via Mkhitaryan. Anche Roma e Lazio potrebbero farci un pensierino, considerato che i primi spesso lavorano sui parametro zero, mentre la Lazio aveva già espresso il proprio interesse la scorsa estate, andando poi però su Kamada e Guendouzi, due profili differenti (uno in scadenza ma con possibilità di rinnovo, il secondo in prestito con diritto). Ci sono anche alcune opzioni in Premier, ma il polacco sta bene in Italia. A riferirlo è Tuttomercatoweb.