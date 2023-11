Tmw - Rinnovo Zielinski, incontro ADL-agente senza accordo: si va verso l'addio

Negli scorsi giorni Aurelio De Laurentiis ha incontrato l'agente di Piotr Zielinski, Bartlomiej Bolek, per cercare un accordo

Negli scorsi giorni Aurelio De Laurentiis ha incontrato l'agente di Piotr Zielinski, Bartlomiej Bolek, per cercare un accordo sul rinnovo contrattuale del centrocampista polacco. Zielinski, che guadagna circa 4 milioni all'anno, è in scadenza al 30 giugno 2024 e per prolungare vorrebbe un ritocco verso l'alto, visto che l'ultimo rinnovo è datato 2020, appena dopo il Covid. In questo summit non è stato trovato un punto di incontro fra il club e le richieste del calciatore che, quindi, potrebbe presto essere libero di firmare per un altro club.

In questo senso Bolek avrebbe già sondato la disponibilità di altri club, in Italia come all'estero. Dall'Inter alla Juventus, passando da Milan, Lazio e Roma, tutte sono interessate al centrocampista che, probabilmente, chiederà però un bonus alla firma visto che sarà disponibile a parametro zero. La fumata è grigia tendente al nero, anche se non è detto che Aurelio De Laurentiis non possa decidere di alzare la proposta nelle prossime settimane. Per ora però la sensazione è che l'anno prossimo Zielinski non giocherà nel Napoli, dopo 341 partite e 50 gol (e il conteggio si aggiornerà) con la maglia azzurra.