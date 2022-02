Tmw - Ritorno di fiamma per Tameze: possibile assalto in estate

Il Verona, alla fine, esce persino deluso dall'Olimpico, visto il 2-2 subito in rimonta dalla Roma. Ma, alla corte dell'Hellas, le soddisfazioni continuano a essere tante. E pure motivo di fregarsi le mani pensando al futuro. Su tutti, Antonin Barak: a segno contro i capitolini, il ceco è arrivato in doppia cifra in questo campionato e sarà pezzo pregiato sul mercato estivo. Ma non l'unico.

Adrien Tameze in grande spolvero. Due gol di fila, quattro in totale: nel tabellino della Capitale, a Barak è succeduto il centrocampista, camerunese di Lille. Classe '94, portato in Italia dall'Atalanta, Tameze ha trovato a Verona la piazza in cui mostrare il proprio talento. Seconda stagione da titolare fisso, se sarà l'ultima lo dirà il mercato: il Napoli è interessato, Giuntoli ci aveva provato già prima di chiudere per Anguissa, è più che probabile che tornerà alla carica in vista della bella stagione. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.