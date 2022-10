Tmw - Roma avanti su Solbakken, ma c'è ancora la forte concorrenza del Napoli

La Roma sta lavorando per chiudere l'arrivo di Ola Solbakken, attaccante del Bodo Glimt e della nazionale norvegese

La Roma sta lavorando per chiudere l'arrivo di Ola Solbakken, attaccante del Bodo Glimt e della nazionale norvegese. Il calciatore è in scadenza al 31 dicembre 2022, quindi a gennaio si trasferirà a parametro zero. I giallorossi hanno messo sul piatto un contratto di quattro anni e mezzo e sono attualmente in vantaggio per il suo arrivo, ma continua a esserci la concorrenza, forte, del Napoli. Le altre opzioni non sono più prese in considerazione.