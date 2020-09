Tmw - Roma-Milik verso la fumata bianca: si chiude col prestito oneroso, tutte le cifre

MULTIMEDIA VIDEO - MILIK-ROMA, NON È ANCORA TERMINATO L'INCONTRO CON L'AGENTE: LE IMMAGINI DA TRIGORIA Arkadiusz Milik e la Roma, più vicini. Giornata decisiva, visto l'incontro tra l'agente, gli intermediari e il club giallorosso. Parti sempre a Trigoria. Ancora non termina il lungo summit. Ci siamo quasi: Milik sta per dire sì, l'agente sarà... Arkadiusz Milik e la Roma, più vicini. Giornata decisiva, visto l'incontro tra l'agente, gli intermediari e il club giallorosso. Parti sempre a Trigoria. Ancora non termina il lungo summit. Ci siamo quasi: Milik sta per dire sì, l'agente sarà...