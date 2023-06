Tmw - Salernitana ha saputo di Sousa-Napoli dai giornali: si studia licenziamento per giusta causa

Cosa accadrebbe in casa Salernitana se saltasse improvvisamente l'accordo tra il Napoli e Paulo Sousa? Le ultime arrivano da Tuttomercatoweb.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Cosa accadrebbe in casa Salernitana se saltasse improvvisamente l'accordo tra il Napoli e Paulo Sousa? Le ultime arrivano da Tuttomercatoweb.com: "Una parte della società propenderebbe per il proseguimento del rapporto lavorativo. Di fatto Paulo Sousa sarebbe a disposizione della Salernitana dal 21 giugno, consapevole che c'è un intero ambiente da riconquistare e che lo strappo con la curva è forse definitivo. Un'altra parte, invece, sta già studiando il licenziamento per giusta causa o, comunque, i cavilli legali che consentirebbero di ritirare la proposta di rinnovo contrattuale e chiudere ogni rapporto al 30 giugno.

Di fatto la Salernitana, da giovedì scorso, non ha avuto più contatti con Paulo Sousa e ha appreso dell'incontro romano col Napoli dai giornali. Un atteggiamento che ha spiazzato il presidente Iervolino. Ad ogni modo, salvo firme imminenti con altre squadre, il sodalizio granata non potrà annunciare nessun nuovo tecnico prima di 9 giorni".