Tmw - Salernitana, Ochoa resta: il club ha esercitato l'opzione di rinnovo

Guillermo Ochoa resta alla Salernitana. Come raccolto da Tuttomercatoweb, la società campana ha esercitato l’opzione per il rinnovo annuale del contratto del portiere messicano arrivato a gennaio dal Club America. In granata ha collezionato 20 presenze con 33 gol incassati e 4 clean sheet.