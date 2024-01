Tmw - Saltato Dragusin, il Napoli vaglia le alternative: tre nomi nel mirino

Negli ultimi giorni, oltre a trattare Lazar Samardzic, il presidente De Laurentiis ha parlato coi Pozzo anche di Nehuen Perez

© foto di www.imagephotoagency.it

Sta per sfumare in casa Napoli il primo obiettivo per la difesa: Radu Dragusin, centrale classe 2002, è in queste ore protagonista di una vera e propria battaglia di calciomercato col Bayern Monaco che, dopo l'ultima offerta, ha sorpassato il Tottenham. Negli ultimi giorni il presidente Aurelio De Laurentiis ha provato a strapparlo alla concorrenza inserendo nella trattativa contropartite come Ostigard e Zanoli, ma i tentativi si stanno rivelando vani e, per questo motivo, il Napoli comincia ad andare oltre per valutare altri nomi.

Negli ultimi giorni, oltre a trattare Lazar Samardzic, il presidente De Laurentiis ha parlato coi Pozzo anche di Nehuen Perez, centrale argentino classe 2000: l'idea dell'Udinese è quella di tenerlo fino a giugno per poi scatenare un'asta, ma non è escluso un suo addio a gennaio se il Napoli avanzerà un'offerta importante (superiore ai 15 milioni di euro).

Piace e non poco anche Jakub Kiwior, ex Spezia oggi all'Arsenal. Un anno fa il centrale polacco si trasferì a Londra per 25 milioni di euro, ma con la casacca dei gunners non trova troppo spazio e per questo motivo può andare via, anche se fin qui non c'è stata alcuna apertura al prestito. Intriga, infine, il nome di Martin Vitik dello Sparta Praga: classe 2003, è già nel giro della nazionale ceca. Centrale promettente ma il Napoli in quel ruolo cerca un calciatore pronto subito ed ecco perché oggi, almeno per il momento, il suo profilo è stato congelato. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.