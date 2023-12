Tmw - Samardzic al Napoli: ADL-Pozzo trattano a Cortina e l'agente è già in Italia

La trattativa col Napoli sarebbe aperta e già vicina alla chiusura per portare il talentoso centrocampista dell'Udinese alla corte di mister Mazzarri

Il padre di Lazar Samardzic si trova in Italia. Secondo quanto raccolto da TMW, la trattativa col Napoli sarebbe aperta e già vicina alla chiusura per portare il talentoso centrocampista dell'Udinese alla corte di mister Mazzarri nei primi giorni del nuovo anno. Sono previsti nuovi contatti tra le parti nelle prossime ore, alla ricerca della fumata bianca.

Le cifre

L'ex obiettivo dell'Inter può essere così il primo colpo di mercato del Napoli, dopo le promesse di Aurelio De Laurentiis e vista la necessità di sostituire in mediana Elmas, appena ceduto al RB Lipsia. È a un passo anche l'accordo con l'Udinese, i fitti colloqui tra i due patron già nei giorni delle rispettive vacanze a Cortina si sono sviluppati sulla base di un conguaglio da 25 milioni di euro. Una cifra più alta rispetto all'intesa trovata in estate dall'Udinese coi nerazzurri e poi saltata per le bizze della famiglia Samardzic. Il classe 2002 serbo arriverebbe già adesso a Napoli, a prescindere dal futuro di Zielinski, che sembra sempre più diretto verso l'Inter a parametro zero dal 2024-2025.