Tmw - Samardzic, il Napoli rilancia i 25mln di Elmas: oggi l'ultima con l'Udinese?

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli è pronto a investire i 25 milioni di euro della cessione di Eljif Elmas nel mercato di gennaio e il nome più caldo per il centrocampo in questo momento sembra essere quello di Lazar Samardzic dell'Udinese. Secondo Tmw, Walter Mazzarri aspetta un giocatore che conosca il nostro campionato e che possa ricoprire più posizioni nel suo scacchiere tattico. Non solo: Aurelio De Laurentiis e i suoi uomini mercato lo ritengono una pedina perfetta per prendere il posto di Piotr Zielinski, destinato a oggi a non rinnovare il contratto per sposare l'Inter

L'ultima con l'Udinese?

Così quella di oggi contro il Bologna potrebbe rappresentare addirittura l'ultima coi friulani per lo stesso Samardzic che già in estate era stato in pratica a due passi dall'addio. Aveva già fatto le visite mediche con l'Inter, era a Milano, trattativa poi saltata tra commissioni, questioni tra intermediari e richieste più alte rimbalzate sul tavolo di trattativa coi nerazzurri. E tutto è di fatto saltato, col giocatore rientrato a Udine.