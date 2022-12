Tmw - Samp, Lammers a Genova per le visite mediche. Tra 8 giorni c'é il Napoli

Sam Lammers è arrivato a Genova per svolgere le visite mediche con la Sampdoria.

Sam Lammers è arrivato a Genova per svolgere le visite mediche con la Sampdoria. L'attaccante ha appena raggiunto la città ligure, dove giocherà la seconda parte della stagione in prestito dall'Atalanta. L'olandese sarà quindi a disposizione dei blucerchiati per la sfida dell'8 gennaio a Marassi contro il Napoli. L'Empoli ha a sua volta definito proprio coi blucerchiati il ritorno in Toscana di Francesco "Ciccio" Caputo.