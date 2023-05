Tmw - Sampdoria, tutti su Benedetti: c'è anche il Napoli

Nelle ultime settimane ci sono stati alcuni osservatori a monitorare le sue prestazioni, stilando report ottimi.

Leonardo Benedetti è uno dei pezzi pregiati della Serie B. Dopo le giovanili alla Sampdoria, una presenza in Serie B con lo Spezia e un prestito alla Vis Pesaro, l'anno scorso è riuscito a imporsi come uno dei migliori centrocampisti all'Imolese. I cinque gol siglati in stagione hanno invogliato il Bari a puntare su di lui, ancora in prestito dalla Samp. Il gol al Genoa è solamente l'ultima perla di tante ottime prestazioni, diventando uno dei punti cardine del centrocampo di Michele Mignani. Per questo i biancorossi vorrebbero tenerlo anche l'anno prossimo, ma molto dipenderà dalla categoria che i pugliesi giocheranno nella prossima annata. E non solo, perché la stessa Sampdoria ha in mano sì il cartellino, ma il rischio di fallimento potrebbe portare a liberare tutti i calciatori a parametro zero. In questo caso Benedetti sarebbe davvero un pezzo pregiato, perché sarebbe disponibile gratis e tutti i club potrebbero puntarci per una possibile scommessa a costo davvero limitato.

Chi ha manifestato interesse, oltre ovviamente al Napoli che è direttamente collegato al Bari, è l'Hellas Verona. Nelle ultime settimane ci sono stati alcuni osservatori a monitorare le sue prestazioni, stilando report ottimi. Dipenderà, pure qui, dalla categoria, ma Benedetti è certamente uno dei prossimi uomini mercato e un asset per la Sampdoria, sempre in caso si iscriva alla Serie B. A riportarlo è Tuttomercatoweb.