Tmw - Sarà un’estate di grandi addii: più di un big può lasciare Napoli

Fatta per l'arrivo di Khvicha Kvaratskhelia, per la sinistra l'obiettivo è Mathias Olivera. Però non mancano le voci sui grandi addii

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Fatta per l'arrivo di Khvicha Kvaratskhelia, per la sinistra l'obiettivo è Mathias Olivera. Però non mancano le voci sui grandi addii: Victor Osimhen, Fabian Ruiz, Kalidou Koulibaly, Piotr Zielinski, Eljif Elmas. Potrebbe partire anche più di un big, forse anche più di due. Il Napoli vuole ridurre i costi ed esonerare Spalletti, che ha un contratto fino al 2023 con doppia opzione, non rientra nella logica di ADL che dovrebbe poi avere un nuovo tecnico a bilancio. Dunque le parti discuteranno a fine stagione ma la sensazione è che sarà Spalletti a decidere. Di rimanere. A scriverlo è Tuttomercatoweb.com