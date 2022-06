Tmw - Sarri vuole un vice-Immobile giovane, ma per Mertens farebbe un'eccezione

La Lazio è alla ricerca di un vice-Immobile e Maurizio Sarri vuole un giocatore duttile, non un’ariete d’area di rigore, ma un esterno

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio è alla ricerca di un vice-Immobile e Maurizio Sarri vuole un giocatore duttile, non un’ariete d’area di rigore, ma un esterno capace di giocare anche da centravanti di manovra. Possibilmente lo vuole giovane (24-25), ma farebbe un’eccezione solo per il suo prediletto, Dries Mertens: la Lazio ha chiesto informazioni, è in finestra ed è pronta ad aprirla nel caso in cui il belga rompa definitivamente col Napoli. A scriverlo è Tuttomercatoweb.com.