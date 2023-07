Tmw - Scalvini difficile, l'Atalanta spara 50mln e c'è la concorrenza dei top-club

Rimane dunque complicato un affondo, almeno per il momento: l'obiettivo principale della società resta quello di non svendere profili simili

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Per Scalvini la Dea spara alto: servono 50 milioni di euro, scrive quest'oggi il sito specializzato Tuttomercatoweb.com: "Il difensore centrale piace a Napoli e Inter - sullo sfondo ci sono anche Real Madrid, Liverpool e le due squadre di Manchester -, ma al momento la dirigenza spara alto: servono almeno 50 milioni di euro per convincere la società a cedere un prospetto per il futuro.

Rimane dunque complicato un affondo, almeno per il momento: l'obiettivo principale della società resta quello di non svendere profili simili".