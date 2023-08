Tmw - Scamacca snobba l’Inter: ha scelto l’Atalanta, cifre e dettagli

Il tormentone Gianluca Scamacca potrebbe essere arrivato all'ultima puntata.

Il tormentone Gianluca Scamacca potrebbe essere arrivato all'ultima puntata. Nelle ultimissime ore, riferisce TMW, Inter e Atalanta si sono date battaglia per arrivare all'attaccante di proprietà del West Ham: fino a questa mattina Ausilio e Marotta sembravano in netto vantaggio, ma in serata la Dea ha accelerato e trovato prima la base di accordo con gli Hammers e poi col giocatore, con un contatto diretto che lo ha persuaso della bontà del progetto tecnico di Gasperini.

I dettagli

L'Inter era arrivata a mettere sul piatto 30 milioni compresi i bonus, l'Atalanta una cifra simile ma modulata diversamente: 30 milioni bonus compresi (e senza contropartite), più il 10% sulla futura rivendita. Per il giocatore, invece, come vi abbiamo raccontato già nel pomeriggio, è pronto un contratto da 3 milioni di euro netti a stagione.