Tmw - Schmeichel vicino al Nizza: si libera il posto per Meret al Leicester?

Doppio colpo in vista per il Nizza. Il club della Costa Azzurra, secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb, ha raggiunto l’accordo con l’ex juventino Aaron Ramsey, ora svincolato. Non solo. I rossoneri sarebbero vicini a Kasper Schmeichel del Leicester ma restano da limare alcuni dettagli. Chissà che l’addio del portiere norvegese non possa liberare il posto ad Alex Meret, che piace alle Foxes per il dopo-Schmeichel.