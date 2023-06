Tmw - Schuurs nome caldo per la difesa, ma spunta una big italiana

TuttoNapoli.net

Il Napoli cerca l'erede di Kim Min-jae, pronto per diventare presto un nuovo giocatore del Bayern Monaco e tra i nomi più caldi c'è quello di Perr Schuurs. Il crack del Torino è uno dei giocatori più ambiti a livello europeo, Newcastle e Liverpool sono solo le ultime squadre filtrate sul forte centrale olandese ex Ajax. Non solo Napoli, però: il chief scout e nuovo riferimento del mercato del Milan, Geoffrey Moncada, è un suo profondo estimatore e proprio i rossoneri sarebbero pronti a inserirsi con forza nell'asta per Schuurs.