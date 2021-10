Tmw - Schuurs torna di moda in Italia: in estate ci aveva pensato il Napoli

Perr Schuurs da Nieuwstadt è una delle occasioni più importanti che molti club di Serie A stanno valutando in vista di gennaio. Perché il classe 1999, scuola Fortuna Sittard e da lì perno dell'Ajax in ogni sua categoria, in questa stagione non sta trovando grande spazio con Erik ten Hag. A sorpresa, visto che il rinnovo pareva propedeutico per blindarlo e lanciarlo come titolarissimo dell'undici dei lancieri dove stanno giocando Martinez e Timber, esploso in questi mesi.

OCCASIONE PER GENNAIO Così Schuurs, che in estate è stato seguito con forza da tante società, dal Napoli alla Roma e non soltanto, torna di moda per il nostro campionato. Fisico, classe, impostazione, qualità e quantità, in patria è sempre accostato per caratteristiche a Matthijs de Ligt. Ed è possibile che, già a gennaio, possa ricalcarne le orme anche se in Bundesliga ha già più di un'estimatore pronto all'offerta.