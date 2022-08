Tmw - Sciolte le riserve fisiche su Solbakken: sarà del Napoli da gennaio

Salvo ribaltoni, sarà Ola Solbakken il primo colpo del 2023 del Napoli di Luciano Spalletti

Salvo ribaltoni, sarà Ola Solbakken il primo colpo del 2023 del Napoli di Luciano Spalletti. L'attaccante del Bodo/Glimt, da tempo anche nel mirino della Roma, dovrebbe unirsi in gennaio alla squadra azzurra, che non ha ancora concluso l'operazione ma ha nettamente sorpassato i giallorossi. Solbakken lasciava qualche dubbio dal punto di vista della condizione fisica, che però è stato spazzato via dalle visite mediche svolte a Villa Stuart: l'esito degli esami ha convinto gli azzurri, pronti ad aggregare il calciatore norvegese a partire da gennaio. Lo scrive Tuttomercatoweb.com.