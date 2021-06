Tmw - Seguito dal Napoli, c'è la fila per Celik: contatto con un club di Serie A

La gara contro l'Italia, persa 3-0 dalla sua Turchia, non intacca certo la stima e l'attenzione che il calcio italiano e internazionale ha nei confronti di Zeki Celik. 24 anni, terzino del Lille, è stato uno dei leader e dei simboli della formazione di Christophe Galtier che ha vinto la Ligue 1, battendo sul campo Kylian Mbappé, Neymar e soci.

TUTTI SU CELIK - In Italia, il terzino, del quale proprio nei giorni scorsi l'agente ha detto essere "pronto per il grande step", e "affascinato dalla Serie A", continua a riscuotere consensi. Su Celik ci sono gran parte delle big del nostro campionato, tra cui il Napoli, ma anche chi cerca un pronto rilancio con giocatori importanti di spessore internazionale. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com è da registrare un contatto per quanto riguarda la Fiorentina: i Viola, che potrebbero poi lasciar partire Pol Lirola che ha il desiderio di restare all'Olympique Marsiglia, starebbero valutando con forza il profilo di Celik.