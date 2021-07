Tmw - Seguito dal Napoli, sirene turche per Lykogiannis: il Cagliari fissa il prezzo

Sirene dalla Turchia per Charalampos Lykogiannis, terzino sinistro classe '93 legato al Cagliari da un altro anno di contratto. Nelle ultime ore hanno chiesto informazioni per lui due club di Istanbul, ovvero il Besiktas e il Galatasaray. Lykogiannis preferirebbe restare in Italia, sta valutando anche la possibilità di rinnovare col Cagliari e sa che la Fiorentina - in caso di addio di Terzic - diventerebbe opzione concreta. Ma intanto dalla Turchia si sono fatti avanti, e il Cagliari ha fissato il prezzo: 3 milioni di euro.