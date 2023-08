Tmw - Seguito dal Napoli, Sutalo verso l’Olanda: blitz dell’Ajax, cifre e dettagli

Josip Sutalo, difensore della Dinamo Zagabria, è oggetto del desiderio di moltissimi club europei ed italiani, tra cui il Napoli.

Josip Sutalo, difensore della Dinamo Zagabria, è oggetto del desiderio di moltissimi club europei ed italiani, tra cui il Napoli. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, nella giornata odierna ci sono stati dei contatti tra i croati e l'Ajax. Un contatto diretto, in quanto i dirigenti dell'Ajax sono volati in giornata a Zagabria per parlare faccia a faccia con la dirigenza della Dinamo Zagabria.

Il club olandese è quello che sta spingendo più concretamente per il difensore croato: i lancieri hanno già visto rifiutarsi due offerte: una da 12 milioni (pari a quella della Fiorentina, in un tentativo vano di fare abbassare le pretese della Dinamo) e un'altra da 15 milioni di euro. Con il blitz odierno del direttore sportivo dell'Ajax Sven Mislintat il club olandese ha offerto 19 milioni di euro più 4 di bonus. La Dinamo resta ferma sulla sua richiesta: servono 20/25 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del classe 2000.