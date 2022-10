Tmw - Si lavora per blindare anche Di Lorenzo: appuntamento a novembre

Appuntamento durante la sosta. Il Napoli dopo la rivoluzione estiva sta ora puntando a blindare i nuovi leader

Appuntamento durante la sosta. Il Napoli dopo la rivoluzione estiva sta ora puntando a blindare i nuovi leader emersi da un autunno fino a questo momento pressoché perfetto. Il ds Cristiano Giuntoli è al lavoro in queste settimane per scongiurare situazioni sconvenienti, per blindare quei giocatori che stanno trascinando l'attuale capolista. Un rinnovo, la situazione più delicata, è già stata risolta: Alex Meret ha firmato un contratto fino al 2024 con opzione fino al 2025. Altre situazioni verranno risolte presto: Lobotka a novembre firmerà il rinnovo fino al 2028.

Non solo. Amir Rrahmani, scadenza 2024, è un altro di quei giocatori che il Napoli è intenzionato a blindare prolungando la scadenza di altre 2-3 stagioni. C'è poi André Zambo Anguissa: 26 anni, contratto fino al 2026, ma anche la voglia di riconoscergli con un nuovo contratto il grande lavoro svolto fin qui.

E il capitano? Anche nel suo caso il discorso è già stato avviato. Perché Giovanni Di Lorenzo con la fascia al braccio è figura che a convinto tutti e a bocce ferme, nella lunga pausa invernale, si lavorerà per arrivare a un nuovo accordo che potrebbe legare Di Lorenzo al Napoli fino a fine carriera.