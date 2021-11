Tmw - Sirene inglesi per l’obiettivo Bremer: il brasiliano piace al Tottenham

E' stato Ivan Juric a chiederne la conferma al Torino e la decisione di trattenerlo in granata è stata vincente. Gleison Bremer è tra i migliori interpreti difensivi di questa stagione e il club, come già emerso negli scorsi giorni, è pronto a fargli firmare un nuovo contratto fino all'estate del 2024. La proposta del club di Cairo per il centrale di Itapitanga sarebbe di uno stipendio quasi triplicato ma per Bremer non mancano le attenzioni.

Piace a tutti. Anche in Premier

I nomi delle squadre interessate al brasiliano non mancano: sono emersi in questi giorni sia il Napoli che il Liverpool, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com sarebbe un nome gradito anche dal Tottenham. Bremer ha dimostrato di saper giocare un ruolo da protagonista in una difesa a tre e gli Spurs, dopo l'arrivo di Antonio Conte, hanno assolutamente bisogno di due interpreti con le sue caratteristiche.