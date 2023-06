Tmw - Sirigu resta senza squadra: la Fiorentina non eserciterà l'opzione

TuttoNapoli.net

© foto di Giacomo Morini

Finisce qui l'avventura, breve, di Salvatore Sirigu alla Fiorentina. Arrivato dal Napoli nello scorso mercato di gennaio, il 36enne portiere ha giocato appena due partite con i viola prima di infortunarsi gravemente al tendine d'Achille. La società toscana ha deciso di non esercitare l'opzione a proprio favore per estendere fino al 2024 e Sirigu darà l'addio da svincolato, risultando perciò libero di firmare a zero con altre squadre. A riferirlo è Tuttomercatoweb.