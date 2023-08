Tmw - Sorpresa Samardzic: ora può restare, l’Udinese pensa di toglierlo dal mercato

Lazar Samardzic potrebbe rimanere all'Udinese e non essere dunque ceduto in questa finestra di mercato.

TuttoNapoli.net

Lazar Samardzic potrebbe rimanere all'Udinese e non essere dunque ceduto in questa finestra di mercato. A scriverlo è Tuttomercatoweb.com, che fa sapere che dopo che è naufragata la trattativa con l'Inter, che avrebbe anche dovuto portare Giovanni Fabbian in bianconero, con il centrocampista che è poi stato acquistato dal Bologna, il club friulano sta pensando, a meno di offerte monstre che per ora non sono arrivate, di toglierlo dal mercato.

La società pensa infatti che possa tornare a essere da subito un'arma decisiva per l'Udinese che tra i big ha semmai proposte e sondaggi in corso per Beto. Già ieri, all'esordio in campionato contro la Juventus, Andrea Sottil lo ha infatti mandato in campo nel secondo tempo, segno che i giorni della trattativa e delle visite mediche con l'Inter sono già un ricordo.