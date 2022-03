Tmw - Sostituto Insigne, Napoli al lavoro: tre i profili principali seguiti dalla società

Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss KissNapoli

Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss KissNapoli: "Si lavora molto per quanto riguarda gli esterni d’attacco. Con la partenza di Insigne è sicuramente qualcosa su cui bisognerà lavorare e il Napoli già lo sta facendo. Tre i nomi sicuramente principali: De Ketelaere, Lang e Kvaratskhelia. Bisogna stare attenti a questi tre profili e non è detto che siano gli unici”.