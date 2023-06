Tmw - Sostituto Kim: Danso non convince fino in fondo, sale la candidatura di Schuurs

Punto sul mercato del Napoli nell'editoriale del direttore Niccolò Ceccarini per Tuttomercatoweb

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Punto sul mercato del Napoli nell'editoriale del direttore Niccolò Ceccarini per Tuttomercatoweb: “Il Napoli è alle prese con il futuro di Kim, che potrà essere acquistato tramite il pagamento della clausola rescissoria tra il 1 e il 15 luglio. Danso poteva essere una delle alternative ma non convince fino in fondo. Per questo ultimamente è salita la candidatura di Schuurs del Torino”.