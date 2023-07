Tmw - Sostituto Kim, due nomi in pole ma non si escludono sorprese

Punto sul mercato del Napoli nell'editoriale del direttore Niccolò Ceccarini per Tuttomercatoweb.

Punto sul mercato del Napoli nell'editoriale del direttore Niccolò Ceccarini per Tuttomercatoweb: "Con Kim al Bayern Monaco, Il club azzurro adesso è chiamato a rispondere immediatamente sul mercato per cercare il sostituto giusto. Nella lista ci sono diversi nomi. In questo momento sembrano avere più chanches degli altri Kilman e Le Normand ma non sono da escludere sorprese. La certezza è però che presto il Napoli avrà il suo nuovo centrale difensivo".